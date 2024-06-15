Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:20, 15 июня 2024Путешествия

Капризный ребенок сорвал вылет самолета, возмутил попутчиков и попал на видео

Daily Mail: ребенок сорвал вылет самолета Latam и попал на видео

Капризный ребенок отказался пристегиваться ремнем безопасности в самолете Latam, возмутил попутчиков и сорвал вылет. Случившееся попало на видео, которое публикует британский таблоид Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел на рейсе из колумбийского города Санта-Марта в столицу Боготу. Маленький ребенок, находившийся на борту с отцом, отказался следовать инструкциям безопасности. В связи с этим пилотам пришлось вернуть самолет к выходу на посадку.

На записи, сделанной одним из пассажиров, можно услышать, как взволнованные люди требуют вывести нарушителя порядка из самолета. Позже отец с ребенком действительно покинули борт. Из-за случившегося рейс задержался на час.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      МОК опубликовал имена 14 допущенных до Олимпиады россиян

      США выделят более 1,5 миллиарда долларов Украине

      Капризный ребенок сорвал вылет самолета, возмутил попутчиков и попал на видео

      Шольц оценил вероятность контактов с Путиным

      На Западе оценили предложения Путина по урегулированию конфликта с Украиной

      Кейт Миддлтон впервые за семь месяцев появилась на публике. Что заставило борющуюся с раком принцессу приехать к королю?

      Минэнерго Украины сообщило о сбое в движении поездов

      Почетный президент РФС отреагировал на появление российских флагов на Евро-2024

      В Минобороны России рассказали о продвижении вглубь обороны противника

      Эффективность налогового режима для самозанятых оценят

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше