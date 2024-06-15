Капризный ребенок сорвал вылет самолета, возмутил попутчиков и попал на видео

Daily Mail: ребенок сорвал вылет самолета Latam и попал на видео

Капризный ребенок отказался пристегиваться ремнем безопасности в самолете Latam, возмутил попутчиков и сорвал вылет. Случившееся попало на видео, которое публикует британский таблоид Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел на рейсе из колумбийского города Санта-Марта в столицу Боготу. Маленький ребенок, находившийся на борту с отцом, отказался следовать инструкциям безопасности. В связи с этим пилотам пришлось вернуть самолет к выходу на посадку.

На записи, сделанной одним из пассажиров, можно услышать, как взволнованные люди требуют вывести нарушителя порядка из самолета. Позже отец с ребенком действительно покинули борт. Из-за случившегося рейс задержался на час.