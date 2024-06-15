Российские моряки на Кубе встретились с властями

Моряки Северного флота в Гаване встретились с властями

Прибывшие в Гавану моряки Северного флота встретились с властями и осмотрели достопримечательности столицы Кубы, передает ТАСС. Они встретились с губернатором Гаваны Янет Эрнандес Перес и командованием флота Кубы, а также посетили управление внешних отношений Революционных вооруженных сил Республики Куба.

Кроме того, российские моряки отдали почести у памятника лидеру освободительного движения Кубы Хосе Марти и Мемориала советским воинам-интернационалистам.

Ранее стало известно, что прибывшие в порт Гаваны российские корабли вызвали ажиотаж среди местных жителей.

Люди собрались на пирсе Сьерра Маэстра, чтобы встретить корабельную ударную группу Северного флота, прибывшую на Кубу с официальным визитом. Отмечается, что экипажи кораблей пускают на борт жителей Гаваны.