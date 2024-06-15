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21:49, 15 июня 2024Мир

Российские моряки на Кубе встретились с властями

Моряки Северного флота в Гаване встретились с властями

Фото: Stringer / Reuters

Прибывшие в Гавану моряки Северного флота встретились с властями и осмотрели достопримечательности столицы Кубы, передает ТАСС. Они встретились с губернатором Гаваны Янет Эрнандес Перес и командованием флота Кубы, а также посетили управление внешних отношений Революционных вооруженных сил Республики Куба.

Кроме того, российские моряки отдали почести у памятника лидеру освободительного движения Кубы Хосе Марти и Мемориала советским воинам-интернационалистам.

Ранее стало известно, что прибывшие в порт Гаваны российские корабли вызвали ажиотаж среди местных жителей.

Люди собрались на пирсе Сьерра Маэстра, чтобы встретить корабельную ударную группу Северного флота, прибывшую на Кубу с официальным визитом. Отмечается, что экипажи кораблей пускают на борт жителей Гаваны.

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      Маргарита Пименова
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