Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:30, 15 июня 2024Мир

В Британии предупредили НАТО об угрозе из-за российской АПЛ

Express: атомная подлодка «Архангельск» представляет большую угрозу НАТО

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Архангельск» представляет угрозу для НАТО, заявила британская газета Express.

Как отмечается в материале, в наибольшей опасности окажутся военные базы Североатлантического альянса, военно-морские конвои и береговая критическая инфраструктура. «Есть опасения, что западные противники могут не обнаружить атомную подводную лодку с крылатыми ракетами», — пишет издание.

По его мнению, многоцелевая АПЛ «Архангельск» значительно усилит Военно-морской флот (ВМФ) России из-за наличия неуязвимых ядерных ракет, способны развивать скорость 6670 миль в час.

Ранее стало известно, что атомная подлодка «Архангельск» начала ходовые испытания в Белом море. Планируется, что в течение лета субмарина пройдет ряд испытаний, после чего приступит к государственным испытаниям.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Главы делегаций на саммите по Украине отметились нацистским лозунгом

      В Белом доме допустили нарушение соглашения с Киевом

      В ВСУ высказались об ожиданиях от саммита по Украине в Швейцарии

      В российском городе полицейские потребовали военные билеты у посетителей ночного клуба

      Конференции по Украине в Швейцарии предрекли провал

      Зеленский поделился подробностями «содержательной беседы» с Харрис в Швейцарии

      Макрон заявил о необходимости расширить круг стран по вопросу Украины

      Украина отказалась от прямых переговоров с Россией

      В МИД России прокомментировали начало конференции по Украине в Швейцарии

      Экс-президент Франции назвал идею приема Украины в Евросоюз противоречащей здравому смыслу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше