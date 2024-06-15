В Британии предупредили НАТО об угрозе из-за российской АПЛ

Express: атомная подлодка «Архангельск» представляет большую угрозу НАТО

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Архангельск» представляет угрозу для НАТО, заявила британская газета Express.

Как отмечается в материале, в наибольшей опасности окажутся военные базы Североатлантического альянса, военно-морские конвои и береговая критическая инфраструктура. «Есть опасения, что западные противники могут не обнаружить атомную подводную лодку с крылатыми ракетами», — пишет издание.

По его мнению, многоцелевая АПЛ «Архангельск» значительно усилит Военно-морской флот (ВМФ) России из-за наличия неуязвимых ядерных ракет, способны развивать скорость 6670 миль в час.

Ранее стало известно, что атомная подлодка «Архангельск» начала ходовые испытания в Белом море. Планируется, что в течение лета субмарина пройдет ряд испытаний, после чего приступит к государственным испытаниям.