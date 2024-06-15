В Туве вынесли приговор виновным в групповом изнасиловании мальчика

СК Тувы: виновных в изнасиловании мальчика осудили на 24 года лишения свободы

В Туве Кызылский городской суд вынес приговор трем виновным в деле об изнасиловании мальчика. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Следственное управление СК по региону.

Суммарно осужденные получили 24 года лишения свободы. Из них двоим 19-летним обвиняемым назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев и 8 лет колонии общего режима. Еще один 16-летний юноша приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор еще не вступил в законную силу.

Об изнасиловании ребенка из Тывы стало известно в январе 2023 года. Тогда сообщалось, что к изнасилованию могут быть причастны трое старшеклассников, которые ходили с жертвой в одну спортивную секцию. По словам матери ребенка, ее сына затащили в уличный туалет и там надругались над ним, после этого изнасилования повторялись. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обвинил следователей в беспределе: по его информации, сотрудники правоохранительных органов скрывали от матери пострадавшего материалы дела, а лечение ребенка после надругательства было фикцией.