Дачникам назвали дешевое средство от вредителей

«БелНовости»: избавиться от тли и гусениц удастся с помощью горчицы

Избавиться от тли, гусениц и других нежелательных насекомых на дачном участке удастся с помощью горчицы. Дешевое и при этом рабочее средство против вредителей назвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, горчица также эффективно борется с различными видами мух и паутинными клещами. Они порекомендовали добавить в ведро с водой, нагретой до температуры 80 градусов, стружку половины куска хозяйственного мыла и 50 граммов горчичного порошка. После этого получившимся средством понадобится опрыскать растения, которые нуждаются в защите.

Эксперты также рассказали, что, если посадить горчицу рядом с помидорами, картофелем и бобовыми, это позволит уберечь данные культуры от фитофторы и парши.

Ранее в этот же день дачникам рассказали о том, как сода поможет избавиться от тли, проволочника и муравьев на участке.

