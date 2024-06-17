Российские квартиры почти вернулись к размерам хрущевок

Эксперт Патанин: современные квартиры в России приближаются к метражу хрущевок

Современные российские квартиры приближаются к метражу хрущевок. Таким наблюдением с редакцией «Ленты.ру» поделился руководитель «Агентства недвижимости Георгия Патанина» Георгий Патанин.

В особенности тенденция к сокращению площади прослеживается в сегменте комфорт-класса. Так, стандартная по нынешним временам двухкомнатная квартира в объекте класса комфорт занимает 50-55 квадратных метров. Площадь хрущевки составляет 45-47 «квадратов». При этом еще пять-семь лет назад покупатели отдавали предпочтение лотам площадью более 200 метров. Кухни в отличие от хрущевских стали больше, а спальни — компактнее.

В бизнес-классе потребители все чаще выбирают большой метраж: однокомнатные квартиры площадью 45-50 квадратных метров против 70 «квадратов» раньше, либо двухкомнатные размером 65-70 квадратных метров против 85. Среди элитного жилья россияне сегодня считают оптимальными варианты размером 120, 140 либо 160 «квадратов».

В то же время девелоперы начали отказываться от проектов с балконами. Решение объясняется стремлением застройщиков увеличить жилплощадь. «Первое, что бросается в глаза, — застройщики все чаще отказываются от строительства домов с балконами. Причина кроется в том, что для застройщика балкон — это продаваемая площадь с коэффициентом 0,3 для террас или балконов и 0,5 для лоджий, что явно меньше единицы. А строить нужно, и это создает определенные сложности, так как съедается продаваемая площадь. Поэтому застройщики поняли эту тенденцию и начали строить объекты без балконов, чтобы увеличить именно продаваемую площадь», — поделился эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве закончилось дешевое жилье. Квартир стоимостью менее 5 миллионов рублей нет ни в Новой Москве, ни в старых границах столицы.