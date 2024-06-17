Накачавшего двух школьниц наркотиками и надругавшегося над ними россиянина осудили

В Петербурге суд дал мужчине 17 лет колонии за надругательство над школьницами

Санкт-Петербургский городской суд приговорил жителя Александра Шевченко, растлившего двух школьниц, к 17 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Процесс проходил в закрытом режиме. По данным 78.ru, Шевченко познакомился с детьми в кафе и предложил им сыграть в спецагентов, после чего посадил их в такси и увез в свой офис. Там он закапал школьницам в нос капли и, когда девочки перестали сопротивляться, надругался над ними.

Мужчину признали виновным в преступлениях по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, склонении к потреблению наркотических средств, незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков.

Шевченко признал вину по всем статьям, кроме склонения к потреблению наркотиков. Прокурор просил назначить подсудимому 23 года заключения. Мужчине также запретили на 15 лет заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними.