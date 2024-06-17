Назван новый глава крупнейшего города-курорта России

Вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина назначили врио главы Сочи

Вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина назначили временно исполняющим обязанности главы (врио) Сочи. Об этом сообщается на официальном портале города-курорта.

На этом посту он сменил Алексея Копайгородского, который перешел на другую работу. Новая должность чиновника пока неизвестна, однако «Коммерсантъ» писал, что Копайгородский может возглавить один из российских регионов или перейти на работу в одно из федеральных ведомств.

Прошунин был вице-губернатором Кубани, до этого занимал должность министра ТЭК и ЖКХ края, а еще раньше — первого замминистра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Среди основных направлений, которые обозначил перед новым главой Сочи губернатор Вениамин Кондратьев, — вопросы, связанные со строительством и ремонтом очистных сооружений города, реконструкцией ливневой канализации и сетей водоснабжения и водоотведения, а также другие инфраструктурные задачи.

За последний месяц в отставку ушли главы шести российских городов — помимо Копайгородского свои посты покинули мэр Воронежа Вадим Кстенин и глава дагестанского Дербента Рустамбек Пирмагомедов, а также главы Йошкар-Олы Евгений Маслов, Иваново Владимир Шарыпов, Липецка Евгения Уваркина и Астрахани Олег Полумордвинов.