Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:00, 17 июня 2024Россия

Назван новый глава крупнейшего города-курорта России

Вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина назначили врио главы Сочи

Фото: Администрация города Сочи

Вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина назначили временно исполняющим обязанности главы (врио) Сочи. Об этом сообщается на официальном портале города-курорта.

На этом посту он сменил Алексея Копайгородского, который перешел на другую работу. Новая должность чиновника пока неизвестна, однако «Коммерсантъ» писал, что Копайгородский может возглавить один из российских регионов или перейти на работу в одно из федеральных ведомств.

Прошунин был вице-губернатором Кубани, до этого занимал должность министра ТЭК и ЖКХ края, а еще раньше — первого замминистра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Среди основных направлений, которые обозначил перед новым главой Сочи губернатор Вениамин Кондратьев, — вопросы, связанные со строительством и ремонтом очистных сооружений города, реконструкцией ливневой канализации и сетей водоснабжения и водоотведения, а также другие инфраструктурные задачи.

За последний месяц в отставку ушли главы шести российских городов — помимо Копайгородского свои посты покинули мэр Воронежа Вадим Кстенин и глава дагестанского Дербента Рустамбек Пирмагомедов, а также главы Йошкар-Олы Евгений Маслов, Иваново Владимир Шарыпов, Липецка Евгения Уваркина и Астрахани Олег Полумордвинов.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Имеем дело с серьезной аварией». На военном полигоне в Чехии произошел взрыв, есть пострадавшие

      Генерал армии раскрыл причину беспрепятственного отъезда Чубайса из России

      Партия Пашиняна отказалась рассматривать отставку правительства

      Володин назвал причину экономических проблем Европы

      Назван самый популярный у россиян крепкий алкоголь

      Россияне объяснили желание работать в офисе

      Зумеры признались в желании работать на непрестижных должностях ради карьеры

      Россиянам раскрыли способы продлить чистоту волос

      Китайцы бросились покупать палатки и косметику

      В США заявили об интересе Москвы к обмену задержанных в Словении граждан России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше