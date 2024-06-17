Пять человек не выжили и 25 пострадали при столкновении поездов в Индии

The Indian Express: пять человек не выжили при столкновении поездов в Бенгалии

В Индии пассажирский экспресс Kanchenjunga столкнулся с товарным поездом. Об этом пишет издание The Indian Express.

Железнодорожная катастрофа произошла в штате Бенгалия 17 июня. При столкновении три вагона в хвосте экспресса сошли с рельсов и упали на бок. В результате пять человек, в том числе машинист пассажирского поезда, не выжили, еще 25 человек пострадали.

Линия, на которой произошла авария, является основным сообщением из Калькутты в Силигури. Из-за аварии движение поездов дальнего следования временно остановили. Уточняется, что спасательные работы на путях затруднены из-за сильного дождя.

В Абхазии экскурсионный автобус с российскими туристами попал в серьезное ДТП. Вечером 15 июня в него врезался автомобиль Hyundai, водителя доставили в больницу.