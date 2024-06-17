Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:30, 17 июня 2024Силовые структуры

Российский студент устроил серию поджогов ради детской мечты

Мечтавший стать пожарным российский студент устроил серию поджогов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Оренбургской области задержали 18-летнего студента местного колледжа, подозреваемого в серии поджогов. Об этом в понедельник, 17 апреля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания с 26 по 30 мая в селе Шарлык произошли несколько пожаров — горели сараи, гаражи. На одной из улиц сгорел автомобиль, а на другой сразу восемь хозпостроек. Следователи выяснили, что поджоги устроил местный студент, который складывал сухую траву у заборов и поджигал, а после долго стоял у горящих зданий и снимал на телефон работу пожарных. После задержания юноша признался, что с детства мечтал стать пожарным, и хотел увидеть, как действуют при тушении пожаров настоящие сотрудники МЧС.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что Крымский мост уже не имеет военного значения. Его уничтожение назвали бессмысленным

      Россиянам показали фильм о спасении гигантского арктического животного

      Китай объявил о новых мерах в отношении поставок из Европы

      Россиян предупредили о представляющихся сотрудниками «Почты России» мошенниках

      Боец из зоны СВО пожаловался Путину на ущемление трудовых прав жены

      Песков оценил результативность конференции по Украине в Швейцарии

      Microsoft решила избавиться от миллиона тонн углекислого газа

      Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Подмосковья

      Анонсирована поездка Путина в Якутию

      Силовики задержали руководителя УФНС по российскому региону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше