Российский студент устроил серию поджогов ради детской мечты

Мечтавший стать пожарным российский студент устроил серию поджогов

В Оренбургской области задержали 18-летнего студента местного колледжа, подозреваемого в серии поджогов. Об этом в понедельник, 17 апреля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания с 26 по 30 мая в селе Шарлык произошли несколько пожаров — горели сараи, гаражи. На одной из улиц сгорел автомобиль, а на другой сразу восемь хозпостроек. Следователи выяснили, что поджоги устроил местный студент, который складывал сухую траву у заборов и поджигал, а после долго стоял у горящих зданий и снимал на телефон работу пожарных. После задержания юноша признался, что с детства мечтал стать пожарным, и хотел увидеть, как действуют при тушении пожаров настоящие сотрудники МЧС.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.