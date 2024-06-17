В России призвали Запад не диктовать условия по Азовскому морю

В Госдуме призвали Запад не диктовать РФ условия насчет доступа в Азовское море.

Депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал Запад не диктовать условия насчет доступа в Азовское море. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия сама решит, кого допускать в свое внутреннее море», — сказал он. Депутат добавил, что Азовское море является внутренним морем России. По его словам, западныее страны обязаны с этим смириться и считаться при составлении новых политических воззваний.

Итоговую декларацию саммита по Украине поддержали 78 стран из 91. Конференция по урегулированию конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня.

Согласно принятому документу, для достижения мира необходим диалог обеих сторон, и им следует обсудить прописанные положения. Они включают в себя пункты о том, что все украинские атомные станции должны работать под контролем Киева и наблюдением Международного агентства по атомной энергии. Также Киев должен получить доступ к своим портам на Черном и Азовском морях и иметь возможность без ограничений поставлять свою сельхозпродукцию третьим странам. Еще одним условием является обмен всех военнопленных и возвращение вывезенных в Россию украинских детей домой.