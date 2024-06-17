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01:20, 17 июня 2024Мир

В Турции при жертвоприношениях в Курбан-байрам пострадали 16 тысяч человек

В Турции в Курбан-байрам 16 тысяч человек получили травмы при жертвоприношении

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Около 16 тысяч жителей Турции получили порезы во время жертвоприношений в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в социальной сети Х.

«Причиной таких травм является то, что животных режут непрофессионалы», — заявил он. Пострадавшие обратились в медицинские учреждения за помощью.

Больше всего раненых зафиксировали в Анкаре — 1274 человека. Также 840 граждан пострадали в Стамбуле, 416 — в Измире.

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) отмечается в память о пророке Ибрахиме (библейский Авраам), от которого Аллах потребовал принести в жертву своего первенца Исмаила. Убедившись в готовности Ибрахима выполнить, Аллах разрешил заменить сына на ягненка. Праздник служит символом отказа от языческих жертвоприношений.

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      Марина Совина
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