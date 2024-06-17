Вернувшаяся на публику после объявления о раке Кейт Миддлтон смутила фанатов одной деталью

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая впервые после объявления о борьбе с раком появилась на публике, смутила фанатов одной деталью во внешнем виде. Соответствующий материал публикует Page Six.

Миддлтон вместе с супругом, принцем Уильямом, посетила ежегодное военное шоу Trooping the Colour. Знаменитость запечатлели в белом платье бренда Jenny Packham длины миди, которое дополнили черный пояс и бант на шее того же цвета. Вдобавок монаршая особа надела шляпу и туфли на каблуках, а в руках она держала клатч.

Поклонники обратили внимание, что жена принца Уильяма уже выходила в свет в упомянутом наряде. В мае 2023 года принцессу заметили на коронации короля Карла III в таком же платье, но тогда она предпочла другой пояс и туфли марки Aquazzura.

О том, что она проходит лечение от онкологического заболевания, Кейт Миддлтон впервые призналась 22 марта. Принцесса подтвердила, что в январе перенесла операцию на брюшной полости, и отметила, что процедура прошла успешно. На момент операции врачи не диагностировали у нее онкологического заболевания, однако результаты анализов тканей после операции показали, что в них были раковые клетки. Она призналась, что находится на ранней стадии лечения.