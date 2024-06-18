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09:42, 18 июня 2024Экономика

Бизнес в России раскритиковал закон о «связанных лицах»

РСПП: бизнес в России раскритиковал поправки в закон об акционерных обществах

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российский бизнес не поддержал поправки в закон об акционерных обществах. О критике новых норм, которые вводят понятие «связанных лиц» и якобы могут усложнить процесс реструктуризации бизнеса из-за санкций, со ссылкой на замечания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщает газета «Ведомости».

Предложенные Минэкономразвития поправки, которые внесли в декабре 2024 года, вводят новое понятие связанных лиц. Оно шире, чем «аффилированные лица», и включает всех контролирующих лиц, их родственников и подконтрольных им лиц, а также лиц, действующих на основе договоров доверительного управления. Всех перечисленных будут считать единой группой, заинтересованной в получении контроля над акционерным обществом и его поглощении. При повышении их доли до 30-50-75 процентов, держателей акций намерены обязать направить миноритарным владельцам ценных бумаг компании предложение о выкупе акций.

В РСПП предложили повысить контрольный порог владения акциями, который требует оферты миноритариям, с 30 до 50 процентов, в противном случае это может усложнить вхождение в капитал компаний инвесторов. Также бизнес против нового правила, которое запрещает связанным лицам использовать больше половины голосов, если им принадлежит более 50 процентов ПАО. В качестве альтернативы авторы замечаний предлагают учитывать при принятии решений общим собранием акционеров долю голосующих акций, а не всех, как предлагает Минэкономразвития. Наконец, бизнес просит продлить срок вступления норм в силу на год, до 1 октября 2025 года из-за сложности изменений, санкционного давления и возможной конфискации замороженных российских активов.

На сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главы Минфина и Центробанка РФ Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина обсудили дальнейшую судьбу изъятых в доход государства активов. Обсуждение последовало после вопроса об обращении активов холдинга «Макфа» в доход государства — по словам Силуанова, собственность будет реализована и не останется казенной. Глава регулятора обратила внимание на то, что меры коснулись активов добросовестных покупателей, что осложняет инвестиционный климат в стране.

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      Вячеслав Агапов
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