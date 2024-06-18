Испания призвала Милея проявить уважение во время его следующего визита

Мадрид призвал Милея проявить уважение во время его следующей поездки в Испанию

Президента Аргентины Хавьера Милея призвали проявить уважение во время его следующего визита в Мадрид. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь правительства Испании Пилар Алегрия, передает ТАСС.

Поездка запланирована на конец текущей недели. Она отметила, что властям Испании на данный момент неизвестна программа аргентинского лидера. В то же время Алегрия выразила надежду, что «если поездка все-таки состоится во время своих заявлений он будет уважать народ Испании и ее институты».

Во время предыдущей поездки Милей, вернувшись в Аргентину, назвал жену премьера Испании Бегонью Санчес коррумпированной. Президент Аргентины отказался приносить извинения за свои слова, заявив, что он «был тем, на кого напали».

После этого Испания навсегда отозвала своего посла в Буэнос-Айресе.

