Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:21, 18 июня 2024Мир

Испания призвала Милея проявить уважение во время его следующего визита

Мадрид призвал Милея проявить уважение во время его следующей поездки в Испанию
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Denis Balibouse / Pool / Reuters

Президента Аргентины Хавьера Милея призвали проявить уважение во время его следующего визита в Мадрид. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь правительства Испании Пилар Алегрия, передает ТАСС.

Поездка запланирована на конец текущей недели. Она отметила, что властям Испании на данный момент неизвестна программа аргентинского лидера. В то же время Алегрия выразила надежду, что «если поездка все-таки состоится во время своих заявлений он будет уважать народ Испании и ее институты».

Во время предыдущей поездки Милей, вернувшись в Аргентину, назвал жену премьера Испании Бегонью Санчес коррумпированной. Президент Аргентины отказался приносить извинения за свои слова, заявив, что он «был тем, на кого напали».

После этого Испания навсегда отозвала своего посла в Буэнос-Айресе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин остановил кортеж и вышел к жителям Якутска. Как это было?

      Американский журналист развеял западный миф о Путине

      Главу ФНС по Ростовской области заподозрили в даче крупной взятки

      Захарова прокомментировала беспокойство США из-за углубления связей России и КНДР

      На Украине захотели переименовать около 500 населенных пунктов из-за связи с Россией

      Производитель Zewa и Libresse сменит название

      Родившаяся в России фехтовальщица отреагировала на отказ украинки жать ей руку

      Путин и Ким Чен Ын уступили друг другу место в президентском лимузине

      Испания призвала Милея проявить уважение во время его следующего визита

      В Белом доме отреагировали на визит Путина в Северную Корею

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше