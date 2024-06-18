Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:29, 18 июня 2024Мир

Несколько сотен офицеров НАТО займутся логистикой поставок оружия на Украину

Столтенберг: сотни офицеров НАТО займутся логистикой поставок оружия на Украину

Фото: Йенс Столтенберг / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что несколько сотен офицеров альянса будет размещены в Германии и
займутся обеспечением логистики поставок оружия на Украину, сообщает ТАСС.

«На саммите в Вашингтоне через несколько недель будет принято решение о передаче НАТО координации поставок оружия на Украину и организации подготовки военных», — заявил он.

По словам генсека, офицеры альянса, скорее всего, будут базироваться на американской базе в немецком городе Висбаден, а возглавлять их работу будет один из генерал-лейтенантов. Столтенберг уточнил, что их задачей станет организация и упрощение поставок военной помощи Киеву, определение средств, в которых он нуждается, подготовка солдат, а также передача различных данных.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, с какой целью западные страны поставляют Украине средства, оружие и разведданные. Он подчеркнул, что США подталкивают страну применять западное оружие для ударов по России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Против Татьяны Лазаревой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. За что преследуют телеведущую?

      Орбан заявил об игнорировании реальности в Евросоюзе

      Ректор университета тайно снимал порно, в котором его жена занималась сексом с другими мужчинами. Как его разоблачили?

      Мужчинам назвали способ самостоятельно обнаружить опухоль яичка

      Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине

      На Украине оценили вероятность снижения возраста мобилизации до 18 лет

      В Одессе произошел взрыв

      Rutube пропал из App Store

      Несколько сотен офицеров НАТО займутся логистикой поставок оружия на Украину

      Цивилева рассказала о своих обязанностях на новой должности в Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше