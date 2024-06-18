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12:18, 18 июня 2024Россия

В России рассказали о предотвращении теракта при поддержке турецких спецслужб

Депутат Красов: турецкие спецслужбы помогли предотвратить второй теракт в России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российские спецслужбы находятся в постоянном контакте с коллегами из дружественных стран, в том числе из Турции, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов. Он рассказал, что такое взаимодействие помогло предотвратить теракт в России.

«Турция хоть и является страной, входящей в блок НАТО, выполняет с нами одну задачу на Ближнем Востоке. Мы боремся с международным терроризмом, делая эту работу плечом к плечу, — сказал политик. — Совместными усилиями спецслужб нам удалось остановить "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), сегодня остались только небольшие горстки террористов».

Последним примером успешного взаимодействий российской и турецкой спецслужб Красов назвал предотвращение очередного теракта, готовившегося после стрельбы в «Крокусе».

«Мы находимся в постоянном контакте, плодотворно работаем. Турецкие службы помогли предотвратить второй теракт. Терроризм — это мировое зло, и его можно победить. Взаимодействие наших спецслужб как раз это показывает», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Турции предупредили Россию и помогли предотвратить второй теракт в Москве после атаки на «Крокус Сити Холл». Задержанные члены организации «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство») рассказали, что планировали устроить теракт в московском торговом центре.

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