Путин и Ким Чен Ын уступили друг другу место в президентском лимузине

Путин и Ким Чен Ын уступили друг другу место в президентском Aurus в Пхеньяне

Президент России Владимир Путин и руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын уступили друг другу место в президентском лимузине Aurus российского лидера. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин прибыл с официальным визитом в Пхеньян, Ким Чен Ын лично встретил его в аэропорту. Затем они подошли к машине и несколько раз жестами пригласили друг друга сесть в салон. В итоге Путин сел справа, а Ким Чен Ын, улыбаясь, занял левое место.

Это первый визит Путина в КНДР с 2000 года, он продлится два дня. Лидеры стран проведут переговоры. Кроме того, Путин посетит ряд достопримечательностей КНДР, включая монумент «Освобождение», спортивный комплекс «Чеюкквон» и храм Святой Живоначальной Троицы, являющийся единственным православным храмом Северной Кореи.