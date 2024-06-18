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22:37, 18 июня 2024Мир

Путин и Ким Чен Ын уступили друг другу место в президентском лимузине

Путин и Ким Чен Ын уступили друг другу место в президентском Aurus в Пхеньяне

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын уступили друг другу место в президентском лимузине Aurus российского лидера. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин прибыл с официальным визитом в Пхеньян, Ким Чен Ын лично встретил его в аэропорту. Затем они подошли к машине и несколько раз жестами пригласили друг друга сесть в салон. В итоге Путин сел справа, а Ким Чен Ын, улыбаясь, занял левое место.

Это первый визит Путина в КНДР с 2000 года, он продлится два дня. Лидеры стран проведут переговоры. Кроме того, Путин посетит ряд достопримечательностей КНДР, включая монумент «Освобождение», спортивный комплекс «Чеюкквон» и храм Святой Живоначальной Троицы, являющийся единственным православным храмом Северной Кореи.

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      Марина Совина
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