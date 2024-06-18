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09:57, 18 июня 2024Экономика

России предсказали избыток политологов и журналистов

ЦМАКП: через 10 лет Россия столкнется с избытком политологов и нехваткой рабочих

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В ближайшие десять лет Россия столкнется с серьезным дефицитом выпускников колледжей и училищ и переизбытком обладателей дипломов вузов. Об этом говорится в прогнозе кадровых потребностей российской экономики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), на который ссылается «Коммерсантъ».

Если исходить из имеющихся тенденций, то к 2035 году рынок получит выпускников вузов на 2,7 миллиона больше, чем требуется, а вот представителей рабочих специальностей окажется на 3,6 миллиона меньше.

Например, политологов (группа «политические науки и регионоведение») будет более чем в семь раз больше, чем нужно. Превышение по журналистам, библиотекарям, литературоведам, а также таким группам специальностей, как управление в технических системах, техносферная безопасность и природообустройство, химические технологии, сельское, лесное и рыбное хозяйство, составит 150-230 процентов. Почти в два раза больше потребностей окажется психологов, ветеринаров, зоотехнологов, юристов, врачей и специалистов в области наземного транспорта.

В то же время выпускников вузов по таким специальностям, как информационная безопасность, вооружения, нанотехнологии и наноматериалы, архитектура, фармация, информатика и вычислительная техника, по-прежнему будет не хватать.

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Оценка основана на предположении о росте ВВП и промышленного производства в 2035 году в 1,4 раза по сравнению с 2023 годом, а демографические параметры взяты из среднего варианта соответствующего прогноза Росстата. Также сохранены отраслевые тренды производительности труда, которые наблюдались в период 2005-2022 годов. Однако, отмечается в докладе, факторы трудовой миграции и роста числа участников боевых действий на Украине не учитывались.

Авторы материала указывают, что российская система высшего и среднего профессионального образования «полностью не готова к эффективному ответу на имеющиеся и перспективные вызовы». Речь идет о структурном дисбалансе между спросом и предложением специалистов как по уровням системы образования, так и по группам профессий и специальностей.

Ранее глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев рассказал, что нехватка кадров у российских предприятий торговли достигла максимума за последние 20 лет.

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      Платон Щукин
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