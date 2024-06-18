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16:26, 18 июня 2024Мир

Разведка Германии заявила об использовании Украины террористами как перевалочного пункта

Хальденванг: ИГ использовало Украину в 2023 году как перевалочный пункт
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

«Исламское государство провинции Хорасан» (ИГПХ , запрещенная в России террористическая организация) использовало Украину в 2023 году как перевалочный пункт, заявил Томас Хальденванг, глава Федерального ведомства по охране конституции Германии, в функции которого входит контрразведывательная деятельность. Его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя разведки ФРГ, террористы переправляли своих сторонников в Европу «предположительно через волну беженцев с Украины».

Хальденванг отметил, что Берлин внимательно наблюдает за происходящим и предотвращает возможные теракты. Он подчеркнул, что ИГПХ является наиболее опасной среди нескольких схожих террористических группировок.

«Масштабные скоординированные теракты, подобные недавнему теракту в Москве, также являются возможным сценарием», — добавил представитель немецкой разведки.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холлн» был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. Жертвами теракта стали 145 человек. Пострадал 551 человек.

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      Лина Пивоварова
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