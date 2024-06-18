Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:28, 18 июня 2024Россия

Цивилева рассказала о своих обязанностях на новой должности в Минобороны

Цивилева: займусь социальным и жилищным обеспечением военнослужащих

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Новый заместитель министра обороны Анна Цивилева рассказала, что в должности займется социальным и жилищным обеспечением военнослужащих. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Вместе с этим, Цивилева будет курировать взаимодействие ведомства с фондом «Защитники Отечества».

«Это назначение — большая ответственность и очередное подтверждение внимательного отношения государства к участникам и ветеранам боевых действий, в том числе спецоперации», — говорится в публикации.

О назначении Цивилевой на пост замминистра обороны стало известно 17 июня. Анна Цивилева — супруга министра энергетики России Сергея Цивилева, ранее занимавшего пост главы Кемеровской области.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Против Татьяны Лазаревой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. За что преследуют телеведущую?

      Орбан заявил об игнорировании реальности в Евросоюзе

      Ректор университета тайно снимал порно, в котором его жена занималась сексом с другими мужчинами. Как его разоблачили?

      Мужчинам назвали способ самостоятельно обнаружить опухоль яичка

      Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине

      На Украине оценили вероятность снижения возраста мобилизации до 18 лет

      В Одессе произошел взрыв

      Rutube пропал из App Store

      Несколько сотен офицеров НАТО займутся логистикой поставок оружия на Украину

      Цивилева рассказала о своих обязанностях на новой должности в Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше