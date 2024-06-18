Цивилева рассказала о своих обязанностях на новой должности в Минобороны

Цивилева: займусь социальным и жилищным обеспечением военнослужащих

Новый заместитель министра обороны Анна Цивилева рассказала, что в должности займется социальным и жилищным обеспечением военнослужащих. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Вместе с этим, Цивилева будет курировать взаимодействие ведомства с фондом «Защитники Отечества».

«Это назначение — большая ответственность и очередное подтверждение внимательного отношения государства к участникам и ветеранам боевых действий, в том числе спецоперации», — говорится в публикации.

О назначении Цивилевой на пост замминистра обороны стало известно 17 июня. Анна Цивилева — супруга министра энергетики России Сергея Цивилева, ранее занимавшего пост главы Кемеровской области.