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09:30, 18 июня 2024Мир

В Европе рассказали о процессе переизбрания фон дер Ляйен

Politico: обсуждение кандидатур на высшие должности ЕС отложили до 27–28 июня

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Обсуждение кандидатур на высшие должности Европейского союза (ЕС), в том числе, на пост главы Еврокомиссии, отложили до 27–28 июня. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Европейский дипломат на условиях анонимности раскрыл изданию подробности переговоров лидеров ЕС в Брюсселе. По его словам, участники дискуссий согласовали три имени, однако они продолжат обсуждение кандидатов позже, «предположительно, на своей следующей встрече 27–28 июня».

Председатель Европейского совета Шарль Мишель после ужина заявил журналистам, что пока между европейскими лидерами нет договоренности по поводу должности главы Еврокомиссии.

Ранее газета Financial Times сообщила, что лидеры стран Евросоюза поддержат возможное переизбрание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок. Главы 27 стран планировали «оказать политическую поддержку» ей во время неформального ужина вечером 17 июня в Брюсселе.

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      Лина Пивоварова
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