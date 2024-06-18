В США потребовали объяснений от министра из-за задержаний граждан Таджикистана

В Конгрессе США потребовали объяснений из-за задержаний граждан Таджикистана

В Конгрессе США потребовали объяснений от министра внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса из-за задержаний граждан Таджикистана на границе, которых подозревают в сотрудничестве с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом пишет газета New York Post.

«В новом письме лидер комитета по внутренней безопасности нижней палаты конгресса США Марк Грин, а также лидеры ряда подкомитетов, требуют от Алехандро Майоркаса раскрыть информацию о том, могли ли пограничные структуры знать о связях восьми граждан Таджикистана с терроризмом», — отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что конгрессменов интересует вопрос о том, знали ли органы охраны границы о возможном участии в преступной деятельности до того момента, как об этом их уведомили по линии ФБР.

4 июня президент США Джо Байден подписал указ об ужесточении контроля на южной границе страны, запретив предоставлять мигрантам политическое убежище. Белый дом также сообщил, что эти действия не являются постоянными. Они будут прекращены, когда число мигрантов, пересекающих южную границу, станет «достаточно низким».