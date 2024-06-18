Венгрия захотела «сделать Европу снова великой»

Председательство Венгрии в Совете ЕС взяло слоган «Сделаем Европу снова великой»

Венгрия, с 1 июля 2024 года председательствующая в Совете Европейского союза (ЕС), взяла слоган Make Europe Great Again, (MEGA, «Сделаем Европу снова великой» — прим. Ленты.ру). Об этом сообщается на официальной странице председательства в Х.

«Сделаем Европу снова великой. Официальный лозунг председательства Венгрии в Совете Европейского союза», — говорится в публикации.

Бывший президент США Дональд Трамп вел свою предвыборную кампанию 2016 года с популистским лозунгом «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again, MAGA).