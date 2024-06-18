Врач подсказала состав диеты от депрессии

Врач Смирнова: нормализовать уровень гормонов может правильное питание

Грамотная диета способна оказывать положительное воздействие не только на физическое, но и ментальное здоровье, рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова. Состав диеты, которая может быть полезна при депрессии, она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

«Лидерами в поддержании деятельности центральной нервной системы являются витамины группы В и D, железо, магний и некоторые аминокислоты. При их дефиците ухудшается настроение, нарушается сон, вырастает риск развития неврологических расстройств и депрессии. Различные воспалительные процессы также отражаются на функции эндокринной системы, а значит, приводят к гормональному дисбалансу», — объяснила врач.

Одним из способов нормализовать уровень гормонов Смирнова назвала правильное питание. По ее словам, в рационе должны преобладать продукты, богатые триптофаном, магнием, цинком, полиненасыщенными жирными кислотами (омега), а также витаминами групп B и D. Врач добавила, что при депрессии, как правило, рекомендуется соблюдать средиземноморскую диету, а также избегать обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов или сахара.

Эндокринолог перечислила 12 ключевых компонентов продуктов-антидепрессантов, которые содержатся в следующих продуктах:

фолаты — чечевица, брокколи, шпинат, авокадо, печень;

железо — яйца, говяжья печень, рыба, бобовые, яблоки;

омега-3 — семга, скумбрия, льняное масло, семена чиа;

магний — хлеб из цельного зерна, отруби, орехи, гречневая крупа, соя, какао;

калий — курага, фасоль, горох, чернослив, грибы, бананы;

селен — устрицы и морепродукты, тунец, печень, индейка;

тиамин — хлеб, фасоль, шпинат;

витамин А — печень, морковь, красный перец, тыква, томаты, брокколи, фрукты;

витамин В6 — тунец, нут, индейка;

витамин В12 — говядина, яйца, творог, лосось;

витамин С — шиповник, капуста, фрукты и цитрусовые;

цинк — орехи и семечки, сыр, чечевица, арахис, говядина, устрицы, какао.

Крайне не рекомендуется употреблять в пищу еду с повышенным содержанием натрия, искусственных добавок, трансгенных жиров и простых сахаров. Такие продукты являются крайне опасными для людей, склонных к депрессии. В первую очередь их вред заключается в негативном влиянии на обмен веществ в клетках мозга. Также они ухудшают синтез серотонина, вызывают системное воспаление и инсулиновую резистентность Галина Смирнова эндокринолог

Смирнова добавила, что для синтеза гормонов важно, чтобы в организме было достаточно питательных веществ. «Так, для стероидных гормонов важно наличие "хороших" жиров, а для белковых — аминокислот. Поэтому у людей, выбирающих низкокалорийную диету, вырастает риск развития гормональных нарушений, особенно со стороны половых желез», — заключила врач.

Ранее кардиолог и терапевт Ольга Козлова отметила, что во время продолжительных дождей могут усугубиться симптомы депрессии. По словам врача, это связано с пасмурной погодой и недостатком солнечного света.