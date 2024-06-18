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15:30, 18 июня 2024Забота о себе

Врач подсказала состав диеты от депрессии

Врач Смирнова: нормализовать уровень гормонов может правильное питание

Фото: Jason Briscoe / Unsplash

Грамотная диета способна оказывать положительное воздействие не только на физическое, но и ментальное здоровье, рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова. Состав диеты, которая может быть полезна при депрессии, она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

«Лидерами в поддержании деятельности центральной нервной системы являются витамины группы В и D, железо, магний и некоторые аминокислоты. При их дефиците ухудшается настроение, нарушается сон, вырастает риск развития неврологических расстройств и депрессии. Различные воспалительные процессы также отражаются на функции эндокринной системы, а значит, приводят к гормональному дисбалансу», — объяснила врач.

Одним из способов нормализовать уровень гормонов Смирнова назвала правильное питание. По ее словам, в рационе должны преобладать продукты, богатые триптофаном, магнием, цинком, полиненасыщенными жирными кислотами (омега), а также витаминами групп B и D. Врач добавила, что при депрессии, как правило, рекомендуется соблюдать средиземноморскую диету, а также избегать обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов или сахара.

Эндокринолог перечислила 12 ключевых компонентов продуктов-антидепрессантов, которые содержатся в следующих продуктах:

  • фолаты — чечевица, брокколи, шпинат, авокадо, печень;
  • железо — яйца, говяжья печень, рыба, бобовые, яблоки;
  • омега-3 — семга, скумбрия, льняное масло, семена чиа;
  • магний — хлеб из цельного зерна, отруби, орехи, гречневая крупа, соя, какао;
  • калий — курага, фасоль, горох, чернослив, грибы, бананы;
  • селен — устрицы и морепродукты, тунец, печень, индейка;
  • тиамин — хлеб, фасоль, шпинат;
  • витамин А — печень, морковь, красный перец, тыква, томаты, брокколи, фрукты;
  • витамин В6 — тунец, нут, индейка;
  • витамин В12 — говядина, яйца, творог, лосось;
  • витамин С — шиповник, капуста, фрукты и цитрусовые;
  • цинк — орехи и семечки, сыр, чечевица, арахис, говядина, устрицы, какао.

Крайне не рекомендуется употреблять в пищу еду с повышенным содержанием натрия, искусственных добавок, трансгенных жиров и простых сахаров. Такие продукты являются крайне опасными для людей, склонных к депрессии. В первую очередь их вред заключается в негативном влиянии на обмен веществ в клетках мозга. Также они ухудшают синтез серотонина, вызывают системное воспаление и инсулиновую резистентность

Галина Смирноваэндокринолог

Смирнова добавила, что для синтеза гормонов важно, чтобы в организме было достаточно питательных веществ. «Так, для стероидных гормонов важно наличие "хороших" жиров, а для белковых — аминокислот. Поэтому у людей, выбирающих низкокалорийную диету, вырастает риск развития гормональных нарушений, особенно со стороны половых желез», — заключила врач.

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      Александра Лисица
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