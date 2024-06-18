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16:31, 18 июня 2024Забота о себе

Врач развеял миф о связи популярной гигиенической привычки с раком

Онколог Черемушкин: ополаскиватель для полости рта не провоцирует рак

Фото: Michal Jarmoluk / Pixabay

Ополаскиватель для полости рта на самом деле не опасен, рассказал онколог Евгений Черемушкин. Миф о связи этой популярной гигиенической привычки с раком он развеял в беседе с NEWS.ru.

Врач подчеркнул, что фармацевтические или косметические компании не станут добавлять в продукцию опасные для здоровья вещества. Вместе с тем, добавил он, люди нечасто пользуются ополаскивателем для рта, а его активные пользователи часто курят или имеют хронический воспалительный процесс. «Скорее всего, человек курит, ополаскивает рот, чтобы не было запаха. Есть риск возникновения рака полости рта из-за курения», — объяснил Черемушкин.

Некурящим людям без хронических заболеваний, добавил он, можно опасаться только индивидуальной аллергической реакции на компоненты ополаскивателя, а сам он безвреден.

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      Александра Лисица
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