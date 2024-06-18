Москвичам станет доступен яхтшеринг

В Москве запустят прокат яхт

Жителям Москвы станет доступен сервис яхтшеринга. О том, как будет действовать данная услуга, разъясняет «Комсомольская правда».

Проект планирует запустить петербургская компания. В скором времени аренда яхт откроется в Северной столице. Уже к августу предприниматели планируют развернуть ее в Москве. Особого ассортимента, по словам руководства, пока ждать не стоит: о полноценном флоте можно будет говорить лишь через пару лет. Услугой можно будет воспользоваться через приложение — как с автомобилями и электросамокатами.

Мощность судов будет ограничена 9,9 лошадиной силы, прав на управление яхтой не потребуется. Лодки будут изготовлены из металла или пластика. На борту крупных экземпляров будут находиться капитаны, которые, как и таксисты, смогут зарабатывать с помощью агрегатора. За час езды придется заплатить от 4000 до 7000 рублей. «Но это не транспорт, это именно услуга для досуга. Когда берете лодку, вернуть ее нужно будет к тому же причалу, оставить у другого нельзя», — уточнил гендиректор проекта. Компания рассчитывает использовать частные причалы — их можно найти в Серебряном бору и вдоль канала имени Москвы. Бизнесмены не хотят ограничивать маршруты центром города, а, наоборот, стремятся заинтересовать клиентов менее известными местами за пределами «старой» Москвы.

Лодки можно будет снять и в поминутную аренду — в таком случае стоимость услуги составит от 20 рублей за минуту прогулки. Расценки пока приблизительны.

Ранее стало известно, за какую сумму можно отдохнуть на самых дорогих яхтах мира. К примеру, неделя аренды судна Cloudbreak оценивается в 678 тысяч фунтов стерлингов.