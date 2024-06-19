23 июня отмечается день главного русского музыкального инструмента — балалайки. Тем временем в мире сегодня вспоминают всех вдов. А православные верующие отмечают один из главных религиозных праздников — Троицу. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 23 июня и какие приметы соответствуют этому дню.

Праздники в России

День балалайки

День балалайки в России неофициальный, но отмечается музыкантами-народниками он довольно широко. В этот день балалаечники объединяются и организовывают концерты, даже несмотря на то, что живут в разных регионах.

Почему 23 июня? Дело в том, что именно эта дата стоит у первого документального упоминания об этом инструменте в «Памяти из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ» в 1688 году.

Праздники в мире

Международный олимпийский день

Фото: Paul J Sutton / Globallookpress.com

Ежегодно с 1948 года 23 июня в мире отмечается праздник возрождения Олимпийского движения. Дата выбрана не просто так: в 1894 году во Франции представители 12 стран собрались на конгресс по проблемам физического воспитания — и 23 июня барон Пьер де Кубертен (впоследствии председатель Олимпийского комитета) зачитал перед ними предложения о принципах новой организации Олимпиад, которые он хотел возродить.

Первым и главным из них стало знаменитое «Главное не победа, а участие». К слову, именно Кубертен в 1914 году разработал символ Олимпийских игр — пять колец, скрепленных друг с другом и воплощающих в себе пять континентов, спортсмены которых связаны мирным соревновательным духом.

Международный день вдов

С 2011 года в мире отмечается Международный день вдов: этот праздник призван напомнить о непростом положении женщин, которые остались одни после того, как их мужей не стало.

В ООН подсчитали, что сейчас на планете больше 258 миллионов вдов, причем часть из них оказалась в таком положении из-за вооруженных конфликтов. Специалисты ООН также уточнили, что каждая десятая женщина в мире после похорон мужа сталкивается с нищетой.

Какие еще праздники отмечают в мире 23 июня

День государственной службы ООН;

День женщин-инженеров;

День рождения пишущей машинки.

Какой церковный праздник сегодня

День Святой Троицы

Икона Святой Троицы Фото: Eloquence / Wikipedia

Троица — один из главных праздников христиан. Он входит в список двунадесятых торжеств и отмечается на 50-й день после Пасхи, в 2024 году это событие выпало на 23 июня.

В этот день, согласно Евангелию, на апостолов, собравшихся в Сионской горнице, в виде огненных кинжалов сошел Святой Дух, явив им триединство Бога: как Отца, Сына и, собственно, Святого Духа. Он также подарил им возможность говорить на всех языках мира, чтобы нести Божью весть по всем странам и городам. Фактически, именно Троицу можно считать началом новозаветной Церкви.

Какие еще церковные праздники отмечают 23 июня

День памяти Священномученика Тимофея Прусского;

День памяти Преподобного Силуана Печерского;

Собор рязанских святых.

Приметы на 23 июня

Если куры начали чистить перышки, ждать дождя.

Если во время дождя белые тучи перемешались с синими, будет град.

Если сегодня взять деньги в долг, в дом придет бедность.

Кто родился 23 июня

Анна Ахматова (1889 — 1966)

Анна Ахматова Фото: Федосеев Василий / Фотохроника ТАСС

135 лет назад родилась Анна Ахматова — одна из ярчайших представительниц Серебряного века, поэт (сама она не любила феминитивы и не принимала, когда ее называли поэтессой).

Настоящая фамилия Ахматовой — Горенко. Взять псевдоним ей пришлось из-за строгого отца-дворянина, который запретил ей «позорить фамилию», печатая стихи.

Мало кто знает, но Ахматова — не только поэт, но и переводчик, а также в некотором смысле историк литературы. Она наравне с профессионалами изучала творчество Александра Пушкина и искала, чем он вдохновлялся из классической литературы. Например, именно Ахматова доказала, что во время написания «Сказки о золотом петушке» Пушкин за основу взял «Легенду об арабском звездочете» Вашингтона Ирвинга.

Жозефина Богарне (1763 — 1814)

Первая жена Наполеона Бонапарта родилась также 23 марта. В историю она вошла как Жозефина, хотя на самом деле так ее называл только супруг: в документах ее именем значилось Мари-Жозеф-Роз. Интересно еще, что для заключения брака с Наполеоном им обоим пришлось подделать документы, чтобы скрыть, что Жозефина на шесть лет старше своего избранника.

Кто еще родился 23 июня