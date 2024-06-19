Фронтмена российской группы посадили на 10 суток за пропаганду наркотиков

Суд арестовал на 10 суток вокалиста 2rbina 2rista за пропаганду наркотиков

Преображенский суд Москвы арестовал на 10 суток фронтмена группы 2rbina 2rista Раниса Гайсина за пропаганду наркотиков в своих песнях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Музыкант признан виновным в правонарушении по статье 20.3 КоАП РФ. Прокуратура Восточного административного округа столицы обнаружила в интернете произведение с запрещенным законом содержанием, которое находилась в свободном доступе и могло скачиваться неограниченным количеством пользователей.

Гайсина посадят для отбытия административного наказания в спецприемник ГУ МВД по Москве.

11 июня Нагатинский суд Москвы арестовал на 10 суток местного жителя Андрея Евсеева за административное правонарушение по статье 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики»). Он носил спортивную футболку с изображением символа украинской организации, которая была признана экстремисткой Верховным судом России.