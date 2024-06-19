Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:42, 19 июня 2024Силовые структуры

Фронтмена российской группы посадили на 10 суток за пропаганду наркотиков

Суд арестовал на 10 суток вокалиста 2rbina 2rista за пропаганду наркотиков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Преображенский суд Москвы арестовал на 10 суток фронтмена группы 2rbina 2rista Раниса Гайсина за пропаганду наркотиков в своих песнях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Музыкант признан виновным в правонарушении по статье 20.3 КоАП РФ. Прокуратура Восточного административного округа столицы обнаружила в интернете произведение с запрещенным законом содержанием, которое находилась в свободном доступе и могло скачиваться неограниченным количеством пользователей.

Гайсина посадят для отбытия административного наказания в спецприемник ГУ МВД по Москве.

11 июня Нагатинский суд Москвы арестовал на 10 суток местного жителя Андрея Евсеева за административное правонарушение по статье 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики»). Он носил спортивную футболку с изображением символа украинской организации, которая была признана экстремисткой Верховным судом России.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин преподнес Ким Чен Ыну роскошный подарок

      МИД Китая прокомментировал визит Путина в КНДР

      Бывший президент Польши заявил о необходимости уговаривать украинцев вступить в ВСУ

      «Газпром» добился запретов для двух партнеров на суды за рубежом

      Россиянам представят новый уникальный контент

      Чулпан Хаматову уволили из латвийского театра

      Раскрыт фактор долголетия человека и животных

      Суд вынес приговор москвичу за совершенную в 2014 году расправу над матерью

      Зеленский рассказал о присоединении к коммюнике саммита по Украине Антигуа и Барбуды

      В Швейцарии захотели непрямые поставки оружия на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше