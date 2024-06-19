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04:30, 19 июня 2024Россия

«Почту России» оштрафовали на 100 миллионов рублей

«Ъ»: Счетная палата добилась рекордного штрафа для «Почты России» в ₽100 млн

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Мировой судья в Хорошевском районе Москвы оштрафовал «Почту России» на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Истцом выступила Счетная палата. В ведомстве пришли к выводу, что организация по договору с Минцифры получила в 2021 году пять миллиардов рублей на ремонт почтовых отделений, однако почти в четверти из них — 279 — работы не были выполнены в срок.

Назначенный штраф стал рекордным. Он оказался в 20 раз больше всех штрафов Счетной палаты за 2023 год, отмечает издание. «Почта России» собирается обжаловать решение суда. Оператор утверждает, что претензии являются чистой формальностью, а все отделения возобновили работу после ремонта в срок.

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      Марина Совина
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