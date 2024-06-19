Россиян предупредили о вреде популярного народного метода лечения

Врач Агапкин: ингаляция над картошкой может вызвать ожог дыхательных путей

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что ингаляция над картошкой может вызвать ожог дыхательных путей. Выпуск передачи, в котором специалист предупредил россиян о вреде популярного народного метода лечения, доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли ингаляция над картошкой может привести к ожогу дыхательных путей, ответила положительно. Врач подтвердил утверждение девушки.

«Это действительно так. Некоторые люди эту рекомендацию дышать над вареной картошкой воспринимают буквально и делают это чуть ли не на плите», — сказал Агапкин.

Ранее врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали величайшей глупостью другой народный метод лечения — питье мочи для избавления от различных заболеваний.

