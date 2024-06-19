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16:07, 19 июня 2024Мир

Северокорейский чиновник выгнал из зала заседаний российских министров

Чиновник КНДР выгнал из зала российских министров, опередивших Ким Чен Ына

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Северокорейский чиновник выгнал из зала заседаний российских министров, опередивших лидера КНДР Ким Чен Ына. На это указывают кадры прямой трансляции встречи на YouTube-канале «Комсомольской правды».

В зал заседаний вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров и зампредседателя правительства Виталий Савельев. Среди присутствовавших был также глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

После того как члены российской делегации начали занимать места за столом переговоров, северокорейский чиновник попросил их покинуть помещение. В ответ на вопрос о причине этой просьбы чиновник заявил, что сначала в зал заседаний должен войти Ким Чен Ын.

Ранее в Пхеньяне прошли переговоры северокорейского лидера с президентом России Владимиром Путиным, проведенные в расширенном формате с участием делегаций.

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      Елизавета Мытарева
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