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07:03, 19 июня 2024Силовые структуры

Следователи провели обыски по делу о нерентабельных шахтах

«Ъ»: Следователи провели около 50 обысков по делу нерентабельных шахт

Сотрудники ФСБ и МВД провели более 50 обысков по делу о хищении средств через госучреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Следственные действия начались 18 июня в Москве, Московской области, Ростовской, Кемеровской, Калининградской областях и в Пермском крае. Заявителем является Министерство энергетики России, специалисты которого совместно с ФНС обнаружили, что практически все контракты ГУРШ в 2014-2023 годах на семь миллиардов рублей получили лишь четыре компании.

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      Маргарита Пименова
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