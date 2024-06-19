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20:01, 19 июня 2024Путешествия

Украинец попытался залезть на мраморную лошадь в центре Рима и попал на видео

Украинский турист попытался залезть на мраморную лошадь в фонтане Треви в Риме

Украинский турист попытался залезть на мраморную лошадь в фонтане Треви в центре Рима и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

На записи видно, как 27-летний мужчина на глазах у прохожих перелез через железное ограждение вокруг всемирно известной достопримечательности и стал забираться на статую. Нарушителю начали свистеть полицейские с целью привлечь его внимание и потребовать спуститься обратно. Один из правоохранителей даже начал закатывать штанины, чтобы залезть в воду и поймать дебошира.

В это время турист уже добрался до вершины статуи, прогулялся в разные стороны и засунул руки и голову под струящуюся воду. Вскоре полиции удалось пробраться к достопримечательности, украинец попытался сбежать от них. Однако на помощь пришли очевидцы, перегородившие ему путь.

В результате хулигана поймали и оштрафовали на тысячу евро (90 тысяч рублей). Ему также запретили въезд в Рим.

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      Марк Успенский
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