В Госдуме одобрили ограничение доступа к книгам иноагентов

Комитет Госдумы одобрил ограничение доступа к книгам иноагентов в библиотеках

Члены комитета Госдумы по культуре рекомендовали палате парламента одобрить в первом чтении законопроект, который ограничивает доступ к книгам иноагентов в библиотеках, передает ТАСС.

Депутаты представили документ на рассмотрение нижней палаты российского парламента еще в марте. Изменения намерены внести в закон «О библиотечном деле».

Кроме того, в законопроекте предполагается закрепить утверждение правил выдачи в библиотеках литературы, авторами которой являются иноагенты, за российским Минкультом. Представители ведомства готовы формировать списки таких книг, разъяснили в Думе.

Парламентарии обратили внимание, что сейчас в библиотеках свободно размещаются книги иноагентов.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Денис Парфенов призвали Минюст рассмотреть возможность исключения московского мундепа Павла Иванова (признан в России иноагентом) из реестра. Это первый в России случай, когда парламентская партия пытается заступиться за коллегу-иноагента.