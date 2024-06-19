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12:29, 19 июня 2024Россия

В Госдуме одобрили ограничение доступа к книгам иноагентов

Комитет Госдумы одобрил ограничение доступа к книгам иноагентов в библиотеках

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Члены комитета Госдумы по культуре рекомендовали палате парламента одобрить в первом чтении законопроект, который ограничивает доступ к книгам иноагентов в библиотеках, передает ТАСС.

Депутаты представили документ на рассмотрение нижней палаты российского парламента еще в марте. Изменения намерены внести в закон «О библиотечном деле».

Кроме того, в законопроекте предполагается закрепить утверждение правил выдачи в библиотеках литературы, авторами которой являются иноагенты, за российским Минкультом. Представители ведомства готовы формировать списки таких книг, разъяснили в Думе.

Парламентарии обратили внимание, что сейчас в библиотеках свободно размещаются книги иноагентов.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Денис Парфенов призвали Минюст рассмотреть возможность исключения московского мундепа Павла Иванова (признан в России иноагентом) из реестра. Это первый в России случай, когда парламентская партия пытается заступиться за коллегу-иноагента.

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      Анна Щербакова
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