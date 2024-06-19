В России предложили ответ на удары западным оружием по территории страны

Военный аналитик Клинцевич призвал ударить из Сирии по британской базе на Кипре

Москва может нанести удар с территории Сирии по британской военной базе на Кипре в качестве ответной меры на атаки Украины по России с помощью западного оружия, заявил военный эксперт Андрей Клинцевич. Такой вариант он предложил в интервью «Царьграду».

Он указал, что британская военно-воздушная база, о которой идет речь, расположена в 200 километрах от Сирии. «Предположим, какая-то группировка случайно ударит по этой базе, разнесет там какое-то количество самолетов... Крику будет очень много, визгу будет очень много, но фактически Запад понимает только силу», — заявил Клинцевич.

Он полагает, что Россия будет отвечать зеркально на действия Запада, например, поставлять высокотехнологичное оружие противникам США и Великобритании.

31 мая стало известно, что американский президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары по военным целям в России оружием американского производства. Утверждалось, что глава государства принял это решение под давлением советников и союзников.