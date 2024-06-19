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17:17, 19 июня 2024Экономика

В России рассказали о часто выигрывающих суды иностранцах

В РФ заявили о высокой доле дел, выигрываемых в судах иностранными инвесторами

Кадр: «Клуб имени Д. Н. Замятнина» / YouTube

Процент дел, выигрываемых в судах РФ зарубежными инвесторами, находится на стабильно высоком уровне, причем эта тенденция фиксируется на фоне неуклонного роста количества таких процессов, наблюдающегося в последние годы. О частых победах иностранцев в отечественных судах рассказала представитель российского Верховного суда Татьяна Завьялова, которую цитирует «Интерфакс».

Судья отметила, что это свидетельствует о доверии к судебной системе России. Особенно чувствительным для инвесторов из-за рубежа она назвала вопрос защиты инвестиций при взимании налогов и таможенных платежей. По словам Завьяловой, высказавшейся на форуме председателей верховных судов стран БРИКС, в основе их проблем, как правило, лежат вопросы применения соглашений об избежании двойного налогообложения, которые, в частности, гарантируют возможность вывода из страны прибыли на законных основаниях.

Ранее сообщалось, что иностранные инвесторы в 2023 году стали на 60 процентов чаще обращаться в суды страны по экономическим спорам, причем более 90 процентов дел они выигрывают. В первой половине прошлого года иностранцы в том числе выиграли почти три четверти споров о возмещении ущерба с российскими таможенниками, писало агентство «Прайм».

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      Дмитрий Воронин
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