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14:41, 20 июня 2024Ценности

Актриса Блейк Лайвли вышла в свет в рваных джинсах за 1,7 миллиона рублей

Блейк Лайвли вышла в свет в рваных джинсах Valentino за 1,7 миллиона рублей

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Американская актриса Блейк Лайвли появилась на публике в наряде за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Page Six.

36-летняя звезда «Сплетницы» вышла в свет в белой майке и рваных джинсах люксового бренда Valentino, которые были украшены аппликациями в виде цветов. Отмечается, что брюки из денима представлены в ассортименте модного дома за 19 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей).

В качестве обуви знаменитость предпочла туфли на каблуках, а из аксессуаров на ней были серьги-кольца и несколько браслетов.

Ранее Лайвли показала сумку за сотни тысяч рублей. Актриса продемонстрировала расшитое светло-зелеными пайетками изделие люксового бренда Chanel.

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      Карина Черных
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