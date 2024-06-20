Беглов предложил кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Петербурга

Беглов предложил кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил кандидатуру спикера Совфеда Валентины Матвиенко на пост сенатора от города. Об этом сообщает ТАСС.

Беглов принес в городской избирком документы на регистрацию. К ним они приложил нужно количество подписей мундепов. В пресс-службе губернатора подтвердили предложение Бегловым кандидатуры Матвиенко.

«Сегодня я сдал пакет документов, необходимых для регистрации в выборной кампании губернатора Санкт-Петербурга. Хотел сказать слова благодарности депутатам местного самоуправления, которые меня поддержали», — сказал Беглов.

Матвиенко возглавила верхнюю палату парламента в 2011 году. С 2003-го по 2011-й она была губернатором и председателем правительства Санкт-Петербурга.