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11:25, 20 июня 2024Россия

Беглов предложил кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Петербурга

Беглов предложил кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Санкт-Петербурга
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил кандидатуру спикера Совфеда Валентины Матвиенко на пост сенатора от города. Об этом сообщает ТАСС.

Беглов принес в городской избирком документы на регистрацию. К ним они приложил нужно количество подписей мундепов. В пресс-службе губернатора подтвердили предложение Бегловым кандидатуры Матвиенко.

«Сегодня я сдал пакет документов, необходимых для регистрации в выборной кампании губернатора Санкт-Петербурга. Хотел сказать слова благодарности депутатам местного самоуправления, которые меня поддержали», — сказал Беглов.

Матвиенко возглавила верхнюю палату парламента в 2011 году. С 2003-го по 2011-й она была губернатором и председателем правительства Санкт-Петербурга.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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