Информацию об атаке украинских беспилотников на Афипский НПЗ опровергли

Оперштаб Краснодарского края опроверг сообщение об атаке ВСУ на Афипский НПЗ

В сети появились сообщения об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. Уточнялось, что предприятие атаковали беспилотники, после чего там произошло возгорание. Также в Telegram-каналах распространилось видео, на которое якобы попал пожар на заводе в поселке Афипский.

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о пожаре на Афипском НПЗ. «Распространяемая информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Видеозапись, на которой, как писали в соцсетях, запечатлен пожар на Афипском НПЗ, на самом деле была сделана в Адыгее. Там в ночь на 20 июня атаке беспилотников подвергся НПЗ «Лукойл-югнефтепродукт» в поселке Энем.

Информация о том, что беспилотники ВСУ атаковали НПЗ в поселке Афипский, распространилась в СМИ. В частности, об этом написали Telegram-канал «Осторожно, новости», URA.RU и «Вечерняя Москва».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».