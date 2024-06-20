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16:17, 20 июня 2024Силовые структуры

Многодетный россиянин с помощью ружья решил утихомирить хулиганов во дворе

Полиция арестовала 4 участников перестрелки в Екатеринбурге

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Полиция арестовала четверых участников конфликта со стрельбой во дворе жилого дома в Екатеринбурге. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Личности скрывшихся с места инцидента хулиганов установили сотрудники уголовного розыска. По данным полиции, ночной конфликт произошел 16 июня на улице Советская в Кировском районе города. Группа молодых людей громко шумела на улице, им сделал замечание местный житель по имени Данил — электромонтажник, проживающий с женой и тремя детьми. Однако его слова не возымели действия, в ответ хулиганы ему нахамили. Тогда многодетный мужчина взял из сейфа зарегистрированное охотничье ружье МР 27 М, вышел во двор и сделал предупредительный выстрел в воздух. Хулиганы стали в него стрелять, а затем сбежали.

После инцидента Данил явился с повинной в полицию и дал объяснения. Его оппоненты, доставленные в отдел, как оказалось, стреляли из охолощенного оружия. С екатеринбуржца взята подписка о невыезде, его ружье изъято. В отношении него заведено административное дело за стрельбу в неположенном месте.

Его оппоненты также привлечены к административной ответственности за хулиганство и арестованы сроком от 12 до 13 суток. Полиция выяснила, что из охолощенного пистолета стрелял молодой человек по имени Бакир, 1991 года рождения, являющийся уроженцем бывшей союзной республики. Он заявил, что выбросил оружие в озеро Шарташ.

18 июня сообщалось, что в Рязани мужчина устроил стрельбу на территории предприятия «Рязаньмонтажзаготовка».

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      Любовь Ширижик
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