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16:51, 20 июня 2024Из жизни

Мужчина вышел из комы и заговорил на китайском

«КП»: австралиец Макмахон, выйдя из комы после ДТП, заговорил на китайском языке

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Австралиец Бен Макмахон, угодив в ДТП, впал в кому, а выйдя из нее, заговорил на китайском языке вместо родного английского, сообщает KP.RU («КП») со ссылкой на Daily Mail.

История произошла еще в 2014 году. В автомобиль 22-летнего на тот момент парня въехал грузовик, проскочивший на красный свет. Макмахон получил около десятка переломов костей и сотрясение мозга. В больнице он на неделю впал в кому, после нее еще неделю оставался без сознания.

Придя в сознание, молодой человек внезапно заговорил по-китайски, словно это был его родной английский. Указывается, что ему потребовался месяц, чтобы как минимум вернуться и к английской речи.

Уже позднее оказалось, что Макмахон в школе проходил курс базового китайского языка, хотя не окончил его. Неврологи предположили, что знание языка внезапно проявилось у него из-за того, что при изучении китайского задействованы два полушария мозга, а не только левое. А так как во время ДТП у Бена пострадало левое полушарие, то мозг решил переключиться на правое, где хранились сведения о китайском. Такой феномен называется ксеноглоссия. Проявляется она у человека в момент измененного сознания, к которому относится и кома.

Ранее американские ученые с помощью импланта выяснили, как мозг формирует иностранные слова. Специалисты проводили клинические исследования имплантов на добровольцах. В ходе работы с парализованным двуязычным пациентом ученые разобрались, как человеческий мозг реагирует и понимает иностранную речь, а также позволяет складывать звуки в слова.

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      Антон Похиляк
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