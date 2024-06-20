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17:33, 20 июня 2024Мир

На Западе предупредили о последствиях провала использования F-16 на Украине

BI: провал использования F-16 на Украине может подорвать поддержку Киева в США

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Неудачное использование истребителей F-16 на Украине может подорвать поддержку Киева на Западе. Об этом сообщает Business Insider (BI) со ссылкой на военных экспертов.

«На Украине предположили, что этот самолет будет чрезвычайно полезен против России, но существует риск негативной реакции из-за потерь или неспособности обеспечить крупный прорыв», — пишет издание.

Профессор Майкл Кларк, британский советник по национальной безопасности, предупредил, что «явный провал» использования F-16 будет «очень разрушительным для украинцев» и может подорвать поддержку Киева среди политических групп в США, которые выступают против помощи Украине.

Ранее издание Guardian со ссылкой на украинские источники сообщало о планах направить американские истребители F-16, которые поставят Украине, для боев в Харьковской области.

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      Виктория Кондратьева
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