Национальная система платежных карт подверглась DDoS-атаке

Инфраструктура оператора карт «Мир» НСПК подверглась DDoS-атаке

Инфраструктура оператора карт «Мир», Национальной системы платежных карт (НСПК) подверглась DDoS-атаке. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня наблюдается попытка совершения DDoS-атак на инфраструктуру НСПК», — заявили в пресс-службе агентству.

В НСПК при этом подчеркнули, что их инфраструктура технически готова к подобным атакам. Сообщается, что внешнее воздействие затронуло незначительное число сервисов, и влияние DDoS-атаки на их работу кратковременно.

Отмечается, что система быстрых платежей в настоящее время работает в штатном режиме. Представители НСПК продолжают отслеживать возможные угрозы и устраняют последствие внешнего воздействия на иные сервисы.

В мае президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский сообщил о мощнейшей DDoS-атаке на российские ресурсы. Отмечалось, что атака началась во время акции «Диктант победы». Ее мощность составила 1,5 миллиона запросов в секунду.