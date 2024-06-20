Россиянин сел в колонию на 12 лет за диверсию на железной дороге

В Туле суд дал 12 лет диверсанту за поджог релейного шкафа на железной дороге

Тульский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 28-летнего жителя города Донской Владислава Ш., совершившего поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 281 Уголовного кодекса РФ («Диверсия»). Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть в колонии строгого режима.

Суд установил, что мужчина выступал против проведения Россией специальной военной операции (СВО) на территории Украины. В Telegram он вступил в группу, связанную с военизированным объединением, признанном террористической организацией, чью деятельность запретили в России. Там Владислав Ш. получил задание на поджог на железной дороге от неизвестного ему пользователя, который прислал ему координаты релейного шкафа сигнальной установки, чтобы сорвать снабжение Вооруженных Сил России, участвующих в СВО.

Диверсант совершил поджог, а затем снял на видео горящий шкаф и отправил его куратору. Сотрудники ФСБ вычислили преступника и задержали. Свою вину он признал полностью.

20 января сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил двух украинских агентов к 10 и 9,5 года лишения свободы за подготовку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.