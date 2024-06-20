Рост платежей по кредитам после отмены льготной ипотеки оценили

РБК: платеж по ипотеке в мегаполисах вырастет более чем вдвое после отмены льгот

После отмены 1 июля массовой льготной ипотеки на новостройки со ставкой восемь процентов платеж по кредиту за однокомнатную квартиру в российских городах-миллионниках вырастет в среднем в 2,25 раза, до 46,8 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики ЦИАН, пишет РБК.

Самый большой ежемесячный платеж за «однушку» после того, как ипотека на новостройки перейдет на рыночные условия, ожидается в Москве — в среднем 166 тысяч рублей. Второе место по этому показателю занимает Санкт-Петербург — в среднем 114,4 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Казань, где по ипотеке придется платить в среднем 105,3 тысячи рублей каждый месяц.

Дешевле всего обойдутся однушки в новостройках Самары и Воронежа. Ежемесячный платеж по ипотеке на рыночных условиях в этих мегаполисах будет на уровне 54,2 и 54,7 тысячи рублей соответственно.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута спрогнозировал, что после отмены льготной ипотеки на новостройки в России квартиры могут подешеветь в пределах 10 процентов. Затем рынок восстановится, так как недвижимость дорожает всегда, подчеркнул специалист.

