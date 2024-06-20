Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:20, 20 июня 2024Экономика

Рост платежей по кредитам после отмены льготной ипотеки оценили

РБК: платеж по ипотеке в мегаполисах вырастет более чем вдвое после отмены льгот

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

После отмены 1 июля массовой льготной ипотеки на новостройки со ставкой восемь процентов платеж по кредиту за однокомнатную квартиру в российских городах-миллионниках вырастет в среднем в 2,25 раза, до 46,8 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики ЦИАН, пишет РБК.

Самый большой ежемесячный платеж за «однушку» после того, как ипотека на новостройки перейдет на рыночные условия, ожидается в Москве — в среднем 166 тысяч рублей. Второе место по этому показателю занимает Санкт-Петербург — в среднем 114,4 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Казань, где по ипотеке придется платить в среднем 105,3 тысячи рублей каждый месяц.

Дешевле всего обойдутся однушки в новостройках Самары и Воронежа. Ежемесячный платеж по ипотеке на рыночных условиях в этих мегаполисах будет на уровне 54,2 и 54,7 тысячи рублей соответственно.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута спрогнозировал, что после отмены льготной ипотеки на новостройки в России квартиры могут подешеветь в пределах 10 процентов. Затем рынок восстановится, так как недвижимость дорожает всегда, подчеркнул специалист.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме отреагировали на призыв защитить общество от вернувшихся с СВО осужденных

      Россиянин сел в колонию на 12 лет за диверсию на железной дороге

      Врач назвала самую полезную зелень

      Жильцы дома в российском селе пожаловались на потопы из-за дырявой крыши

      ВМФ России передадут «Князя Пожарского» с «Булавой» в декабре

      Археологи нашли самое старое вино в одной урне с человеческими останками

      Полуголые туристы прошлись по улицам Сочи и вызвали гнев у местных жителей

      Россия впервые применила трехтонную авиабомбу в зоне СВО. Опубликовано видео взрыва

      В России одним словом описали судьбу F-16 при отправке под Харьков

      У Отара Кушанашвили нашли рак. Что известно о состоянии шоумена?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше