Силовики задержали россиянку за совершенную пять лет назад расправу над сожителем

В Петербурге задержали женщину, убившую и расчленившую сожителя в 2019 году

В Петербургу задержали 53-летнюю женщину, расправившуюся с сожителем и расчленившую его пять лет назад. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным ведомства, осенью 2019 года в лесу около поселка Синявино прохожий во время прогулки наткнулся на человеческую руку, а затем на ногу. Полицейские приехали по его вызову и нашли «курган» с туловищем, завернутым в ватное одеяло.

Было возбуждено дело об убийстве, однако личность подозреваемого установить не удалось. Уже в 2024 году следователи выяснили, что 17 августа 2019 года задержанная поссорилась с сожителем, ударила его ножом в живот и расчленила. Спрятать останки ей помог 49-летний брал, он также задержан.

Ранее стало известно, что Басманный районный суд Москвы приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя, расправившегося с матерью и расчленившего ее десять лет назад.