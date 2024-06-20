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07:02, 20 июня 2024Экономика

В России решили отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

РБК: ФНС откажется от большинства деклараций по НДФЛ к 2025 году

Фото: Владимир Баранов / Globallook Press

Федеральная налоговая служба (ФНС) России откажется большинства деклараций по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) к декабрю 2025 года. Об этом сообщило РБК со ссылкой на план деятельности ведомства на 2024 год и плановый период 2025-2029 годов.

Отмечается, что речь идет о целом ряде доходов. Среди них реализация транспортного средства, реализация недвижимости, уступка прав требований в долевом строительстве. Это связано с тем, что большинство необходимых сведений поступает в ФНС автоматически.

Ввести упрощенную систему планируется до декабря 2025 года. К этому времени служба должна заключить соответствующий госконтракт и выпустить приказ о вводе новой системы. Ответственной за реализацию инициативы назначена заместитель главы ФНС Светлана Бондарчук.

Ранее сообщалось, что ФНС начнет определять статус налогового и валютного нерезидента в автоматическом порядке с 2025 года с помощью специальной автоматизированной системы. Ожидается, что она будет работать на основе данных о загранпаспортах и пересечении границы физическими лицами.

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      Евгений Силаев
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