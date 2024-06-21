Арестович прокомментировал слухи о романе с Собчак

Арестович опроверг заявления Дмитрия Гордона о его романе с Собчак

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опроверг заявления украинского журналиста Дмитрия Гордона (также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что у него роман с российской телеведущей Ксенией Собчак. Соответствующие слухи он прокомментировал в интервью, доступном на YouTube-канале Собчак.

«Ваш коллега тут заявил, что мы с вами пара. Что вы об этом думаете, Алексей? И заодно приятно познакомиться», — сказала Собчак. В ответ на это бывший советник офиса президента Украины заявил, что скорее считает своей парой заголовки материалов Гордона. По словам Арестовича, в последние полгода у журналиста не было ни одного заголовка без его фамилии.

По мнению бывшего советника офиса президента Украины, таким образом украинский журналист пытается увеличить количество просмотров своих роликов.

Ранее Гордон в видео на своем YouTube-канале заявил, что Собчак якобы состоит в отношениях с Арестовичем. По словам журналиста, такую информацию ему предоставили сразу два источника.

Арестович ушел в отставку с поста советника офиса президента Украины в январе 2023 года — поводом стало его заявление, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая средствами противовоздушной обороны (ПВО) Украины.