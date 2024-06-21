В России нашли новые залежи редкого металла

Компания «Полярный литий» закончила полевую разведку Колмозерского месторождения

Компания «Полярный литий» закончила полевую разведку крупнейшего в России Колмозерского месторождения лития. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Норникеля».

По словам специалистов, анализ взятых проб подтвердил старые контуры руд и выявил, что на месторождении есть и новые рудные тела, что позволяет сделать вывод о большем запасе редкого металла. Для того чтобы прийти к таким выводам, геологоразведчикам пришлось пробурить 184 скважины, общая глубина которых превысила 40 километров.

Отмечается, что благодаря месторождению в России может появиться свое литиевое производство полного цикла.

Фото: предприятие «Полярный литий»

«Ожидаются увеличение запасов и улучшение качества руд. Компания активно работает над формированием сырьевой базы для создания в России литиевой отрасли полного цикла "от рудника до электромобиля"», — сообщил генеральный директор «Полярного лития» Игорь Демидов.

Литий — редкий металл, применяющийся как в производстве литий-ионных аккумуляторов, которые ставят на электромобили, так и в ядерной энергетике — его используют для получения радиоактивного изотопа водорода, трития. Также литий используется при производстве синтетических волокон.